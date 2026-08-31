Трамп допустил продолжение ударов США по Ирану Фото: REUTERS.

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не исключает продолжения ударов по Ирану. Об этом глава Белого дома заявил в беседе с прессой в своей резиденции.

Говоря об Иране, Трамп заявил, что страна находится в состоянии упадка, а ее руководство, по его версии, «мертво», флот и ВВС в стране уничтожены.

«Но это не означает, что мы снова по ним не ударим. Посмотрим, что произойдет», - сказал американский лидер.

Ранее KP.RU писал, что 30 августа президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social два видеоролика с нанесением ударов по иранскому острову Харк, сгенерированные нейросетью. Американский лидер подписал их фразой «Остров Харк разносят на кусочки!»

31 августа он написал в соцсетях, что готов уже этой ночью атаковать Иран из-за ударов исламской республики по военным США в Иордании.