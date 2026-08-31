Легче обучаются и реже болеют: украинский офицер предложил снизить мобилизационный возраст

Украинский офицер аргументировал возможность снижения возраста мобилизации. Фото: REUTERS.

Украинский офицер Денис Шаповал высказался за снижение возраста мобилизации в ВСУ. Его слова приводит издание «Страна». Шаповал привёл ряд аргументов в пользу снижения мобилизационного возраста на Украине. В частности, он указал на то, что молодые люди имеют более крепкое здоровье по сравнению с возрастными бойцами.

«Следует рассмотреть вопрос о снижении мобилизационного возраста. Молодые люди легче обучаются, быстрее перестраиваются и реже болеют», - цитирует издание офицера ВСУ.

Денис Шаповал командует 63-й отдельной механизированной бригадой ВСУ.

На Украине в последнее время всё чаще поднимают тему снижения мобилизационного возраста.

В частности, такое развитие событий допустил экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он назвал снижение возраста мобилизации более вероятным, чем введение мобилизации женщин.

Украинские СМИ пишут, что депутаты Верховной рады могут снизить мобилизационный возраст на Украине с 25 лет до 23 лет уже этой осенью.

Тем временем СБУ предложила начать мобилизацию 18-летних на Украине.