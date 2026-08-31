Трамп высказался о возможности нанесения ядерного удара по Ирану

Трамп заявил, что США не намерены использовать ядерное оружие в отношении Ирана. Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что снял с повестки дня вопрос о возможности применения ядерного оружия против Ирана. По словам американского лидера, Вашингтон не видит оснований для такого шага в иранском конфликте.

«Да. Я снял этот вопрос с повестки. Я исключил это: для подобного шага нет никаких оснований», - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов, исключил ли он из планов США такую меру, как нанесение ядерного удара по объектам на территории Ирана.

Напомним, накануне солдаты Вооруженных сил США атаковали иранскую территорию. В результате погибли и получили ранения мирные граждане и военные. По утверждению американских ВС, удар был попыткой помешать минированию Ормузского пролива.

На этом фоне президент исламской республики Масуд Пезешкиан заявил, что Иран стремится к мирному урегулированию конфликта с США и не заинтересован в продолжении войны.