Силуанов назвал два основных вызова мировой геополитической экономики

Силуанов назвал два главных вызова для мировой экономики. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Геополитическая фрагментация и рост глобального госдолга являются на сегодняшний день основными вызовами для мировой экономики. Эти две ключевые проблемы обозначил глава Минфина РФ Антон Силуанов, информирует пресс-служба ведомства.

Геополитическая фрагментация ограничивает свободное движение товаров, капитала и технологий, отметил Силуанов, выступая на на встрече министров финансов и управляющих центральными банками G20.

«Проблема огромного госдолга только нарастает и грозит необратимыми последствиями… Развитые страны уже тратят 80% новых заимствований на рефинансирование существующего долга. На этом фоне за последние пять лет стоимость заимствований выросла более чем в три раза», – сказал министр.

Напомним, государственный долг Соединенных Штатов Америки с начала второго президентского срока Дональда Трампа увеличивается почти в два раза быстрее, чем во время первого. 19 августа он впервые в истории превысил отметку в 40 триллионов долларов.

Ранее эксперты на KP.RU обсудили, что означает вступление глобальной финансовой системы в новую эру геополитической и региональной фрагментации.