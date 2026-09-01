Федорищев: В Самарской области при атаке ВСУ повреждены гражданские объекты

Российские силы ПВО отражают атаку беспилотников в Самарской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников в Самарской области. Об этом информировал губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Работают силы министерства обороны РФ, мобильные огневые группы. Наши защитники отражают очередную подлую атаку ВСУ», - написал чиновник в Telegram-канале, добавив, что повреждены несколько гражданских объектов.

Губернатор призвал жителей региона сохранять спокойствие и проявлять бдительность.

В Ленинградской области также ведется боевая работа по отражению беспилотной атаки. Воздушная опасность в регионе действует с 02:00. В течение двух часов силами ПВО уничтожено 16 БПЛА.

Накануне сообщалось, что 31 августа в промежутке с 8 утра до 8 вечера по московскому времени средства противовоздушной обороны РФ поразили 180 украинских беспилотников самолетного типа.