В России прировняли бумажные права и СТС к электронным: как предъявить их инспектору

Водительские права и СТС будет можно предъявить через "Макс" наравне с бумажными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

У россиян появится возможность демонстрировать водительские права инспектору ГИБДД в электронном виде через мессенджер. Их будет можно предъявить с помощью "Макса". Те же условия касаются свидетельства о регистрации транспортного средства. СТС также можно будет показать через национальный мессенджер. Об этом известило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций на канале в "Макс".

"Водительские права и СТС в Мах можно будет предъявить наравне с бумажными документами", - проинформировало Минцифры.

Так, водители будут иметь возможность предъявить инспектору QR-код водительского удостоверения или СТС. Изменения уже одобрены правительством. Они будут внесены в правила дорожного движения.

"Электронные документы автомобилиста можно будет использовать по желанию. Они не заменят бумажные, а будут действовать наравне с ними", - уточнили в Минцифры.

Однако такая возможность у граждан появится чуть позже. Инициативу реализуют в течение нескольких месяцев. Сейчас технической возможности предъявить электронные документы в мессенджере "Макс" еще нет.

1 сентября в силу вступили изменения в сфере грузоперевозок. Главное новшество для иностранных перевозчиков - ужесточение контроля на границе. Таможенная служба будет задерживать автомобили должников до полного погашения штрафов, полученных на дорогах. Кроме того, для перевозки опасных грузов вводится жесткий порядок выдачи специальных разрешений и реестровый учет.

Начали действовать также обновленные правила перевозок багажа. Изменения предусматривают право таксопарков самостоятельно устанавливать требования к размерам и количеству ручной клади. Они будут регламентировать и ее возможную установку в салоне. В поправках отмечается, что предметы, не помещающиеся в багажный отсек, можно перевозить в салоне по согласованию с водителем.

Минтранс, кроме того, уточнил правила перевозки пассажиров в общественном транспорте. Теперь можно оформить электронные билеты у перевозчиков с использованием QR-кодов. Кроме того, жители смогут подтверждать льготы на проезд через "Макс".