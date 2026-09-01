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НовостиПолитика1 сентября 2026 3:01

В Ленобласти из-за атаки БПЛА горит порт Усть-Луга, идет тушение огня

Губернатор рассказал об отражении атаки дронов на Ленобласть
Мария ПАВЛОВА
Дрозденко рассказал об отражении атаки БПЛА на Ленобласть.

Дрозденко рассказал об отражении атаки БПЛА на Ленобласть.

Фото: REUTERS.

Российские силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников на объекты на территории Ленобласти в ночь на вторник, 1 сентября. Об этом информировал губернатор региона Александр Дрозденко.

«В результате атаки БПЛА зафиксированы повреждения в портовой зоне Усть-Луга, есть возгорание. Экстренные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется. Продолжается отражение атаки», - написал губернатор в Telegram-канале.

Дрозденко добавил, что ранее в регионе была объявлена беспилотная опасность и над территорией региона сбито 44 беспилотника по состоянию на 04.28 утра 1 сентября.

Тем временем в Самарской области при атаке ВСУ повреждены гражданские объекты.

Накануне сообщалось, что 31 августа в промежутке с 8 утра до 8 вечера по московскому времени средства противовоздушной обороны РФ поразили 180 украинских беспилотников самолетного типа.