Каллас заявила о перехвате кораблями ЕС танкера под флагом Камеруна с якобы российской нефтью

Корабли Евросоюза перехватили якобы судно теневого флота Фото: REUTERS.

В акватории Средиземного моря остановили танкер MV SUN. Как заявила глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас, судно следовало под флагом Камеруна. По ее утверждению, танкер перевозил на борту якобы российскую нефть. Судно перехватили корабли Евросоюза. Об этом Кая Каллас написала в соцсети Х.

Дипломат назвала танкер якобы судном теневого флота. Его подозревают в использовании фальшивого флага. В связи с этим судно было остановлено.

"Танкер... перехвачен 30 августа в Средиземном море силами операции ЕС IRINI", - сообщила Кая Каллас.

Глава дипслужбы Евросоюза пояснила, что Европа остановкой судов пытается перекрыть финансирование российской экономики за счет продажи нефти. Она утверждает, что танкер использован для якобы нелегальных продаж энергоресурсов. Мнимые нарушения завязаны на установленном Брюсселем потолке цен на российскую нефть.

MV SUN является шестым танкером якобы теневого флота, который европейцы остановили с начала года. Подобные инциденты стали происходить почти регулярно.

Один из таких случаев зафиксировали в начале августа. Итальянские военные остановили в Средиземном море судно, якобы относящееся к теневому флоту РФ. Европейцами перехвачен танкер Toa Payoh. Судно следовало под флагом Камеруна. Итальянское оборонное ведомство заявило, что для осуществления операции использовался корабль Thaon di Revel. После захвата судно было досмотрено. По версии МО Италии, оно находится под санкциями Евросоюза. Также известно, что процедура осуществлялась в рамках военно-морской миссии ЕС EUNAVFOR MED Irini.

Кая Каллас 1 августа объявила об усилении давления на якобы теневой флот России. Она сообщила, что 20 июля в ходе операции был произведен досмотр нефтяного танкера Mv South Star, который, по словам главы евродипломатии, подозревают в плавании под ложным флагом. Экипаж обвинили в нарушении международного морского права. Кая Каллас пояснила, что ирландские силы уже провели проверку флага судна.

Такие инциденты - не редкость и в Ормузском проливе. Так, процедуре досмотра подвергся танкер Саудовской Аравии. Его остановили после активации идентификационной системы. Танкер рассчитан на перевозку 2 миллионов баррелей нефти.