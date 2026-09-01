Эстония подняла в воздух истребители НАТО из-за якобы залетевших в страну БПЛА

Эстония подняла в воздух истребители из-за проникших на территорию страны БПЛА. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Несколько беспилотников залетели в воздушное пространство Эстонии в ночь на вторник 1 сентября. Об этом информировал глава эстонского МИД Маргус Цахна.

«Ночью в некоторых районах Эстонии были включены сирены воздушной тревоги после того, как несколько дронов близко подлетели к границам страны и вошли в эстонское воздушное пространство. В ответ с базы ВВС Эмари были подняты истребители НАТО», - такой релиз разместил министр в социальной сети Х.

Напомним, президент Румынии Никушор Дан сообщил 24 июля, что румынский истребитель F-16 сбил беспилотник, который залетел в воздушное пространство страны.

Также сообщалось, что истребители стран НАТО сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), вторгшийся в воздушное пространство Латвии в понедельник, 8 июня.

Кроме того, ранее в Молдове взорвался беспилотник, залетевший на территорию республики со стороны Одесской области.