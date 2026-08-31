"По этому пути и двигаемся": Путин поговорил с индийским премьером про Украину

Путин сказал Моди, что РФ движется к завершению конфликта на Украине Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин 31 августа провел переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди. Они обсудили взаимодействие двух стран, а также затронули тему Украины. В ходе беседы Владимир Путин сообщил, что Россия движется к завершению специальной военной операции. Диалог лидеров состоялся на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Нынешнее заседание глав государств-членов ШОС посвящено 25-летию организации.

Во время диалога Нарендра Моди подчеркнул необходимость скорейшего мирного разрешения конфликта на Украине. Он призвал стороны двигаться в направлении урегулирования всех вопросов.

"Спасибо большое, уважаемый премьер-министр. Мы по этому пути и двигаемся", - отреагировал Владимир Путин.

Нарендра Моди также поделился ожиданиями от предстоящего визита президента России на саммит БРИКС в Нью-Дели. Мероприятия пройдут с 12 по 13 сентября.

Индийский премьер заострил внимание на ценности продолжения диалога между двумя государствами для поиска удобных решений. Он отметил важность таких встреч и обсуждений трудных вопросов.

Российский лидер также провел беседу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Переговоры прошли в государственной резиденции "Ала-Арча". Предыдущий раз Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев встречались чуть более месяца назад. Они провели переговоры на полях XXII форума сотрудничества России и Казахстана.

В понедельник, 31 августа, кроме того, состоялась встреча президента РФ с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Со стороны России в переговорах участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер РФ Алексей Оверчук, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, представитель Кремля Дмитрий Песков, помощник Владимира Путина Юрий Ушаков и другие официальные лица страны.

Пресс-секретарь российского лидера поделился деталями переговоров Москвы с Пекином. Дмитрий Песков отметил, что в центре внимания было двустороннее партнерство. По его словам, тема Украины обсуждалась "только по касательной". Дмитрий Песков подчеркнул, что между президентом России и председателем КНР сложились теплые и доверительные отношения.