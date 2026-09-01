Захарова: слова Зеленского об атаках дронами – нацеленная на запад бравада. Фото: МИД РФ.

Заявление Владимира Зеленского о необходимости наносить по территории России до тысячи ударов беспилотниками в сутки является бравадой, рассчитанной прежде всего на западную аудиторию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее оценке, подобная риторика противоречит заявлениям Киева о стремлении к мирному урегулированию. Дипломат указала, что призывы Зеленского к массовым атакам по российской территории показывают истинное отношение украинских властей к перспективе прекращения конфликта.

В МИД РФ также обратили внимание, что подобные заявления звучат на фоне продолжающихся ударов украинских беспилотников по российским регионам. Москва неоднократно предупреждала, что такие действия не останутся без ответа.

Ранее Захарова заявила, что Россия будет соразмерно отвечать на атаки Киева. Представитель МИД подчеркнула, что эскалация не является выбором Москвы, однако российская сторона намерена реагировать на действия украинских властей.

Ранее Захарова подчеркнула, что Москва сохраняет курс на урегулирование украинского кризиса при устранении его первопричин. По ее словам, позиция России по этому вопросу остается неизменной, несмотря на продолжающуюся эскалацию со стороны Киева.