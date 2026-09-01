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НовостиВ мире1 сентября 2026 6:30

Трамп потребовал от Apple переименовать озеро Онтарио на своих картах

Трамп напрямую обратился к руководству Apple
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Трамп потребовал от Apple переименовать озеро Онтарио на своих картах

Трамп потребовал от Apple переименовать озеро Онтарио на своих картах

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп обратился к руководству Apple с требованием изменить название озера Онтарио на «озеро Америка» в фирменном картографическом сервисе. Об этом сообщил министр внутренних дел Дуглас Бергам.

«Президент связался напрямую с Apple, так что я уверен — скоро мы увидим, что они изменят название на озеро Америка», — сказал он в эфире телеканала Fox Business.

Ранее аналогичный шаг уже предпринял сервис Google Maps, обновивший географическое наименование для американских пользователей. Данные изменения стали продолжением политики Белого дома после того, как 27 августа Трамп подписал указ о переименовании водоема, который моментально вступил в юридическую силу.

В свою очередь, премьер-министр Канады Марк Карни резко раскритиковал инициативу Вашингтона. Оттава настаивает на историческом сохранении названия, которое водоем носит уже свыше четырех веков — задолго до появления независимых Соединенных Штатов.