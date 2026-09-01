Киев бросил в бой курсантов и студентов: зафиксированы первые случаи в одном регионе Фото: REUTERS.

На сумском направлении впервые зафиксировали участие в боевых действиях курсантов и студентов военных кафедр Украины. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, молодые люди прибыли в боевые бригады ВСУ на стажировку в Сумскую область. Именно там были подтверждены первые случаи их привлечения непосредственно к боевым действиям. Других подробностей источник не привел.

Ранее российские силовые структуры сообщили о переброске ВСУ в район Уланова Сумской области групп мобилизованных этнических венгров. Утверждалось, что часть мужчин ранее задержали сотрудники территориального центра комплектования в Закарпатской области. Подразделения направили на сумское направление для удержания позиций.

Кроме того, на этот участок ВСУ перебрасывали военнослужащих 76-го полка связи. По данным российских силовых структур, связистов прикрепляли к боевым группам для удержания позиций в Краснопольском районе Сумской области. Сообщалось, что после отправки на передовую подразделение понесло потери.