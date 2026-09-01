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НовостиПолитика1 сентября 2026 7:00

Захарова: РФ призывает Японию вернуться к пацифизму, в том числе с Курилами

Захарова напомнила, что РФ 31 августа сделала представление Посольству Японии
Марк СОКОЛОВ
Захарова: РФ призывает Японию вернуться к пацифизму, в том числе с Курилами. Фото: МИД РФ.

Захарова: РФ призывает Японию вернуться к пацифизму, в том числе с Курилами. Фото: МИД РФ.

Россия призывает Японию вернуться к политике пацифизма и напоминает, что российский суверенитет над Курильскими островами не подлежит сомнению. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала военную активность Токио и его взаимодействие с Вашингтоном и Сеулом. По ее словам, 31 августа российская сторона сделала представление посольству Японии в связи с трехсторонними военными маневрами этих стран.

В Москве считают, что Токио следует отказаться от курса на усиление военной составляющей и вернуться к принципам пацифизма. При этом позиция России по территориальной принадлежности Курильских островов остается неизменной.

Ранее Захарова заявила, что суверенитет и юрисдикция России над Южными Курилами не могут ставиться под сомнение. Так она отреагировала на претензии Токио после посещения президентом РФ Владимиром Путиным острова Итуруп. В МИД подчеркнули, что позиция Москвы основана на итогах Второй мировой войны.

Позднее посол России в Японии Николай Ноздрев напомнил руководству азиатского государства, что Южные Курилы являются неотъемлемой частью Российской Федерации. Дипломат указал, что российская принадлежность островов закреплена в послевоенных международно-правовых реалиях.