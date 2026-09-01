Европа решила отдавать Украине «просрочку»: Каллас даже не стала скрывать планы Фото: REUTERS.

Евросоюз ищет для Украины ракеты ПВО, срок хранения которых скоро истечет. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас перед неформальной встречей министров обороны ЕС в Ирландии.

По словам Каллас, обеспечение Киева боеприпасами для противовоздушной обороны сейчас является одной из главных проблем. В Брюсселе знают, что у некоторых стран Евросоюза сохраняются соответствующие запасы, которые вскоре придется списывать из-за истечения установленного срока хранения.

Глава европейской дипломатии считает, что эти ракеты было бы целесообразно передать Украине. О конкретных странах и количестве боеприпасов, которые Брюссель рассчитывает получить для Киева, Каллас не сообщила.

Ранее CNN сообщил, что Украина практически исчерпала запас ракет-перехватчиков для американских комплексов Patriot. Из-за дефицита боеприпасов часть систем в отдельных случаях уже не могла использоваться против баллистических целей. Недостаток ракет для украинской ПВО в последние недели признавали и другие западные СМИ.

Тем временем Associated Press рассказало о критическом дефиците ракет Patriot уже в самих европейских странах. Нехватка перехватчиков усилила опасения государств НАТО за собственную противовоздушную оборону. На этом фоне ряд стран не спешит передавать имеющиеся запасы Киеву.