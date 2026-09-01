ВС России поразили склады с имуществом ВСУ в порту Черноморск Фото: Shutterstock.

Российские войска поразили два склада с военно-техническим имуществом для ВСУ в порту Черноморск. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что находившееся на складах имущество предназначалось для украинских формирований. Других подробностей о пораженных объектах в сводке не приводится.

Ранее российские военные поразили в том же порту два сухогруза с боеприпасами и военным имуществом для ВСУ. Под удар также попал резервуар с горюче-смазочными материалами. Об этом Минобороны РФ сообщало 20 августа.

Кроме того, 26 августа ВС России атаковали сухогруз в порту Измаил Одесской области, доставлявший грузы военного назначения. Тогда же были поражены три резервуара с топливом для ВСУ. В Минобороны отмечали, что удары по морским судам и портовой инфраструктуре, задействованным в интересах украинских формирований, продолжаются.