Следующее заседание глав государств-членов ШОС в 2027 году пройдет в Пакистане Фото: REUTERS.

Следующее заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Пакистане в 2027 году. Об этом говорится в Бишкекской декларации, опубликованной на сайте Кремля.

Председательство в ШОС переходит к Исламской Республике Пакистан. Именно там будет созвана очередная встреча лидеров государств — членов организации.

Нынешний саммит ШОС проходит в Бишкеке и приурочен к 25-летию организации. По его итогам участники приняли Бишкекскую декларацию и согласовали позиции по дальнейшему сотрудничеству, международной безопасности и другим направлениям.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что государства ШОС активно развивают взаимодействие в политической, экономической и гуманитарной сферах. Российский лидер подчеркнул, что такая работа ведется в интересах всех участников объединения. В нынешнем саммите Путин принимает участие вместе с лидерами других стран организации.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что интерес к ШОС проявляют еще около десяти государств. По его словам, страны привлекает модель отношений внутри организации, основанная на взаимном уважении и учете интересов участников. Сейчас в состав ШОС входят десять государств.