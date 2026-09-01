Три человека получили ранения при атаке дрона ВСУ в Белгородской области Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Белгородской области в результате детонации FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) у коммерческого объекта пострадали три человека. Инцидент произошел в селе Красный Октябрь Белгородского округа.

По данным оперативного штаба, мужчина и женщина получили осколочные ранения ног, еще один пострадавший — осколочное ранение спины. Бригады скорой помощи доставили раненых в Октябрьскую центральную районную больницу. После оказания помощи их переведут в городскую больницу №2 Белгорода.

Утром 1 сентября Белгород также подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. В результате атаки двое мужчин получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы.

Всего в ночь на вторник, по данным Минобороны, силы противовоздушной обороны сбили 516 дронов ВСУ в различных регионах страны и над Черным морем.