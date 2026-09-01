Гутерриш призвал к реформированию ООН и других мировых институтов

Гутерриш на саммите ШОС призвал к реформированию ООН и других мировых институтов Фото: REUTERS.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал реформировать Организацию Объединенных Наций и другие международные институты.

Гутерриш высказался сегодня, во вторник, 1 сентября, на саммите ШОС+ в Бишкеке. Тогда он затронул вопрос дальнейшего устройства международной системы. В частности, призвал адаптировать ООН и другие глобальные институты к современным реалиям.

Ранее президент России Владимир Путин назвал ШОС самостоятельным и влиятельным центром формирующегося многополярного мира. Российский лидер указал на растущее значение объединения на международной арене. Сейчас в организацию входят десять государств, еще ряд стран проявляет интерес к сотрудничеству с ней.

Немногим ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ООН необходимы серьезные внутренние изменения. По ее словам, будущему генеральному секретарю организации предстоит исправлять накопившиеся проблемы. Дипломат также указала на необходимость встряски бюрократического аппарата ООН.