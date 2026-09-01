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НовостиВ мире1 сентября 2026 10:03

ЦАХАЛ нанес удары по нескольким целям в секторе Газа

В ЦАХАЛ сообщили об очередной атаке по сектору Газа
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ЦАХАЛ нанес удары по нескольким целям в секторе Газа

ЦАХАЛ нанес удары по нескольким целям в секторе Газа

Фото: REUTERS.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник нанесла удары по нескольким целям в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба израильских военных.

«Некоторое время назад ЦАХАЛ нанес удары по нескольким объектам в секторе Газа с целью устранения угроз для сил безопасности», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ отметили, что сообщений о ранениях среди израильских военнослужащих не поступало.

Напомним, израильские военные продолжают бить по территории сектора Газа. Недавно ЦАХАЛ ударили по кафе, расположенному в порту палестинского государства. В итоге погибли шесть человек, один из которых был ребенком.

Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет заявил, что в случае победы на выборах обяжет всех ультраортодоксальных евреев призывного возраста служить в ЦАХАЛ. Он отметил, что 100 тысяч молодых мужчин этой общины не служат, хотя могли бы, и подчеркнул необходимость увеличения численности армии.