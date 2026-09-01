ТАСС: Уиткофф и Кушнер активизируют переговорные усилия по Украине Фото: REUTERS.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер активизируют переговорные усилия по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Есть понимание, что усилия по линии Уиткоффа и Кушнера будут активизированы», - сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Кроме того, отмечается, что Уиткофф и Кушнер уже провели телефонные контакты с украинской стороной.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует усилия любой страны, которая может внести вклад в урегулирование конфликта на Украине.

Кроме того, Кремль в очередной раз подтвердил, что приглашение главе киевского режима Владимиру Зеленскому посетить Москву для переговоров по Украине остается в силе.