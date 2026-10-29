В Минздраве назвали средний возраст россиян с инсультом

Фото: GLOBAL LOOK PRESS.
Средний возраст пациентов с инсультом в России составляет около 68 лет и постепенно повышается. Об этом сообщил главный внештатный невролог Минздрава РФ Николай Шамалов.
"Ежегодно в мире регистрируется более 15 млн новых случаев инсульта. При этом есть тенденция к увеличению среднего возраста пациентов. Сейчас в нашей стране он составляет около 68 лет", - сказал он на пресс-конференции.
Шамалов уточнил, что многих случаев инсульта можно избежать благодаря профилактике и внимательному отношению к здоровью. Регулярные диспансеризации и медицинские осмотры помогают выявлять скрытые нарушения на ранних стадиях.
Ранее KP.RU сообщал, что одними из распространенных причин головной боли и ухудшения памяти могут быть тревожность и недостаток сна. Кардиолог Ярослав Ашихмин добавил, что в зависимости от ситуации человеку могут помочь физическая активность и психотерапия.