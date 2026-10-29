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НовостиОбщество29 октября 2026 2:34

В Минздраве назвали средний возраст россиян с инсультом

Минздрав: средний возраст россиян с инсультом составил 68 лет
Мария ПАНЮТИНА
Средний возраст россиян с инсультом составил 68 лет

Средний возраст россиян с инсультом составил 68 лет

Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Средний возраст пациентов с инсультом в России составляет около 68 лет и постепенно повышается. Об этом сообщил главный внештатный невролог Минздрава РФ Николай Шамалов.

"Ежегодно в мире регистрируется более 15 млн новых случаев инсульта. При этом есть тенденция к увеличению среднего возраста пациентов. Сейчас в нашей стране он составляет около 68 лет", - сказал он на пресс-конференции.

Шамалов уточнил, что многих случаев инсульта можно избежать благодаря профилактике и внимательному отношению к здоровью. Регулярные диспансеризации и медицинские осмотры помогают выявлять скрытые нарушения на ранних стадиях.

Ранее KP.RU сообщал, что одними из распространенных причин головной боли и ухудшения памяти могут быть тревожность и недостаток сна. Кардиолог Ярослав Ашихмин добавил, что в зависимости от ситуации человеку могут помочь физическая активность и психотерапия.