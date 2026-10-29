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НовостиПолитика29 октября 2026 3:24

Меланья Трамп сообщила об участии американских журналистов в гуманитарной миссии в Алешках

Меланья Трамп: Четыре журналиста из США будут освещать гуммиссию в Алешках
Диана ЗАМАЛЕЕВА
Четверо журналистов американского телеканала Newsmax примут участие в гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области.

Четверо журналистов американского телеканала Newsmax примут участие в гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области.

Фото: REUTERS.

Четверо журналистов американского телеканала Newsmax примут участие в гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области. Они будут выступать в роли нейтральных наблюдателей и самостоятельно фиксировать ход операции. Об этом сообщила первая леди США Меланья Трамп в социальной сети X.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что координирующая роль в организации гуманитарной миссии принадлежит Меланье Трамп. Москва положительно оценивает соблюдение режима тишины в районе Алешек, о чем представитель Кремля сообщил 28 октября.

О прекращении огня на херсонском направлении начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов объявил 23 октября. Режим тишины был введен с 04:00 мск 27 октября в связи с проведением гуманитарной операции.

Напомним, ранее KP.RU писал, что при посредничестве первой леди США Меланьи Трамп была достигнута договоренность об организации гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области. Российский и украинский омбудсмены участвовали в согласовании операции, которая предусматривает доставку помощи мирным жителям и обеспечение безопасного выезда для желающих покинуть город.