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НовостиПолитика29 октября 2026 9:07

Путин поддержал решения Ботсваны, Того и Сейшел о диппредставительствах в РФ

Путин оценил решение Ботсваны, Того и Сейшел о диппредставительствах в Москве
Анастасия СУТОРМИНА
Путин поддержал решения Ботсваны, Того и Сейшел о диппредставительствах в РФ. Фото: Kremlin Pooll/GLOBAL LOOR PRESS

Путин поддержал решения Ботсваны, Того и Сейшел о диппредставительствах в РФ. Фото: Kremlin Pooll/GLOBAL LOOR PRESS

Президент Российской Федерации Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия-Африка поддержал решение Республики Ботсваны, Сейшельских островов и Республики Того открыть дипломатические представительства в Москве.

«Знаем и о намерениях Ботсваны, Сейшельских островов и Того в ближайшее время открыть свои посольства в Москве и, естественно, поддерживаем это», - сказал глава государства.

Ранее на саммите российский лидер отметил, что Россия выступает за укрепление роли Африки в качестве одного из ключевых центров формирующегося многополярного миропорядка.

Напомним, что сейчас проходит третий саммит Россия - Африка. Он продлится два дня. Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что с Африкой можно и нужно работать.