Кого Россия не хочет видеть на переговорах по Украине: в Кремле дали четкий ответ Фото: REUTERS.

Россия и США не нуждаются в участии представителей Евросоюза в переговорах по Украине, поскольку Брюссель придерживается позиции, направленной на продолжение конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с ИС «Вести».

Представитель Кремля подчеркнул, что европейские чиновники не демонстрируют стремления к мирному урегулированию, в отличие от американской стороны.

«Евросоюз придерживается провокационной позиции, направленной на дальнейшее разжигание и продолжение войны. Такие участники нам не нужны. И вряд ли они нужны тем же американцам, которые, наоборот, стараются добиться мира», — заявил Песков.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что Москва не отказывается от контактов с европейскими странами и сохраняет готовность к диалогу. При этом предстоящие переговоры по украинскому конфликту планируется провести без участия представителей Евросоюза. Основным остается трехсторонний формат с участием России, США и Украины. По словам Ушакова, возможность общения с европейскими политиками сама по себе не исключается, однако это не означает их приглашения за стол переговоров.

Накануне KP.RU рассказывал о планах Евросоюза направить собственную делегацию на предстоящие переговоры по Украине в Абу-Даби. По информации Euronews, Брюссель рассматривает возможность совместного участия представителей Еврокомиссии и Евросовета. Чиновники ЕС опасаются, что активизация контактов Москвы и Вашингтона оставит их в стороне от принятия ключевых решений. В частности, стороны обсуждают не только украинское урегулирование, но и возможные экономические соглашения, включая сотрудничество в энергетике и судьбу замороженных российских активов.

Тем временем телефонный разговор президента России Владимира Путина с лидером Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере вызвал разногласия среди европейских политиков. Переговоры состоялись 27 октября по инициативе Хельсинки и Осло и продолжались около полутора часов. Стороны обсудили украинский конфликт и вопросы европейской безопасности. Однако премьер-министр Дании Метте Фредериксен раскритиковала коллег за отсутствие предварительного согласования с другими европейскими лидерами. Она также усомнилась, что самостоятельные контакты Финляндии и Норвегии с Москвой принесут результаты.