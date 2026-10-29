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НовостиВ мире29 октября 2026 20:58

"Евросуицид продолжается": в ЕС уличили Каллас в очередной лжи о России

Мема обвинил Каллас во лжи после слов о незаинтересованности России в мире
Мария ПАНЮТИНА
Глава европейской дипломатии Кая Каллас

Глава европейской дипломатии Кая Каллас

Фото: REUTERS.

Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема выступил с критикой заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что Россия якобы не заинтересована в мирном урегулировании конфликта.

"Каллас вновь заявляет, что Россия не заинтересована в мире. Более ложного утверждения быть не может", - написал он в социальной сети X.

Мема также обвинил Еврокомиссию в намерении затянуть конфликт. Он указал на планы предоставить Украине дополнительную военную помощь в размере 45 миллиардов евро.

Политик подчеркнул, что Москва неоднократно демонстрировала готовность к мирному урегулированию. Отдельно он назвал ошибочным решение ЕС отказаться от закупок российского газа.

"Евросуицид" продолжается на всех уровнях. Экономический крах неизбежно приведет к концу самого Европейского союза", - заключил Мема.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия сейчас занимается проработкой вариантов мирного урегулирования конфликта на Украине. Президент Владимир Путин отметил, что ключевым условием для начала процесса остается готовность Киева к серьезному обсуждению.