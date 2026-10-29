Масленников: ЕС и НАТО хотят сорвать переговорные усилия США по Украине Фото: REUTERS.

Руководство Евросоюза и НАТО своими действиями препятствует мирному урегулированию на Украине. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

"Руководство и Евросоюза, и Североатлантического альянса, и многих их стран-членов месяцами работают на то, чтобы никакого урегулирования украинского конфликта не было", - сказал он для "Известий".

Масленников добавил, что европейцы пытаются сорвать переговорные усилия США. При этом Запад необоснованно обвиняет Россию в выдвижении максималистских требований и отсутствии готовности к диалогу.

Ранее KP.RU сообщал, что переговоры по урегулированию с участием представителей России, США и Украины пройдут в Абу-Даби после 4 ноября. Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что об участии европейцев в диалоге речи не идет, они смогут попасть туда только по билетам.