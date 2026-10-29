"Действовать сообща": Путин на форуме в Москве рассказал о беседе со Стуббом и Стере

Путин рассказал о контактах с Европой и результатах саммита Россия - Африка Фото: Иван МАКЕЕВ.

В четверг, 29 октября, завершился двухдневный саммит Россия - Африка. Президент РФ Владимир Путин выступил перед журналистами по итогам мероприятий. Глава государства поделился деталями разговора с европейцами и итогами саммита Россия - Африка.

Владимир Путин счел успешным прошедшее в Москве международное мероприятие. Он отметил, что Кремль рассчитывает на рост взаимного товарооборота стран. Сейчас он составляет 27 миллиардов долларов.

"Наши страны настроены и далее действовать сообща, чтобы повысить взаимную торговлю, устранять остающиеся торговые барьеры, увеличивать поставки в Африку", - сообщил президент России.

Москва взаимно стремится строить партнерство со странами Африки, указал Владимир Путин. Он заверил, что текущие высокие результаты - не предел.

Глава государства, кроме того, оценил телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере. Он подчеркнул, что беседа состоялась по инициативе европейцев.

"Они сразу же, в начале разговора подчеркнули, что они не представляют Евросоюз как организацию, они звонят мне в национальном, что называется, качестве", - оповестил Владимир Путин.

Он добавил, что РФ не хочет, чтобы в районе Балтийского моря сложилась такая же ситуация, как в Ормузском проливе. Страна будет отвечать на провокации, предупредил российский лидер.

Президент РФ по итогам саммита также заявил о необходимости более справедливого представительства африканских стран в глобальной системе. В том числе, в Совете Безопасности ООН и международных институтах. Владимир Путин подчеркнул, что мир серьезно изменился. Международные структуры требуют реформирования, указал президент РФ.

Москва и африканские государства утвердили совместный план действий форума партнерства на 2027–2029 годы. Владимир Путин пояснил, что участники встречи опирались на опыт сотрудничества, накопленный еще в годы борьбы народов континента с колониальным гнетом. По мнению политика, все делегации на саммите были едины. Сохранение традиций проверенной временем дружбы - лучшая гарантия успешного будущего российско-африканских отношений, заключил Владимир Путин.