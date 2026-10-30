Хакерская атака на Binance: сколько могла потерять биржа

Возможный взлом криптовалютной биржи Binance мог привести к потерям на сумму 5,7 миллиарда долларов. Об этом сообщает портал CoinDesk.
По данным издания, среди утраченных активов - биткойны на 1,5 миллиарда долларов, Ethereum на 900 миллионов долларов, а также стейблкоины USDT и USDC общей стоимостью около 1,4 миллиарда доллара.
Ранее бывший глава Binance Чанпэн Чжао допустил, что платформа могла подвергнуться хакерской атаке. Нынешнее руководство биржи заявило, что осведомлено о сообщениях о возможной угрозе безопасности и проводит расследование.
Как сообщал KP.RU, биржа Binance полностью прекращает работу с украинской гривной. Так, начиная с 28 сентября 2026 года пользователи лишились возможности пополнять счета и выводить средства в гривне через сервис Fiat Trade.
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