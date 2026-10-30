Названы регионы России с самыми высокими страховыми пенсиями

РИАН: Чукотка, ЯНАО и Магаданская область лидируют по размеру страховых пенсий. Фото: Nikolay Gyngazov/GLOBAL LOOR PRESS

Лидерами по среднему размеру страховых пенсий в России стали Чукотский, Ненецкий автономные округа, а также Магаданская область. Об этом со ссылкой на региональные документы начала 2026 года сообщает РИА Новости.

Так, в Ямало-Ненецком автономном округе средняя выплата составила 38 578 рублей. Кроме того, в число десяти регионов с наиболее высокими выплатами вошёл Камчатский край (39 621 рубль), Ханты-Мансийский АО (39 140 рублей), Якутия (36 375 рублей) и Мурманская область (35 659 рублей).

При этом аутсайдерами списка стали Кабардино-Балкария, где средние страховые выплаты составили 21 068 рублей, Дагестан с 21 233 рублями и Калмыкия, где местные жители в среднем получают 22 980 рублей.

Накануне вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов сообщил, что средний размер страховой пенсии по старости в России в 2027 году составит почти 30 тысяч рублей. Одновременно с этим прожиточный минимум в стране установится на уровне 20 227 рублей, показав рост на 6,8 процента год к году.

Кроме того, добавил Силуанов, прожиточный минимум в следующем году составит 20 227 рублей, что повлияет на размеры пособий и выплат. МРОТ достигнет 28 935 рублей и планируется увеличить до 35 тыс. рублей к 2030 году, что ускорит рост зарплат низкооплачиваемых работников.