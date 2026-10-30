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НовостиВ мире30 октября 2026 3:49

Путин проведет более 10 двусторонних встреч с африканскими лидерами

Все главы государств накануне приняли участие в центральном мероприятии саммита Россия - Африка
Анастасия СУТОРМИНА
Путин проведет более 10 двусторонних встреч с африканскими лидерами. Фото: Kremlin Pool/GLOBAL LOOR PRESS

Путин проведет более 10 двусторонних встреч с африканскими лидерами. Фото: Kremlin Pool/GLOBAL LOOR PRESS

Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет более 10 двусторонних встреч с лидерами стран Африки. Об этом сообщает ТАСС.

В частности российский лидер встретится с руководством Ганы, Мали, Мавритании, Южного Судана, Центрально-Африканской Республики, Демократической Республики Конго, Тоголезской Республики, Эритреи, Сомали, Союза Коморских Островов.

Накануне Путин, подводя итоги встречи, сообщил, что на московском саммите Россия — Африка принял участие 21 африканский лидер. Такой состав говорит о серьёзном интересе Африки к диалогу с Москвой. Девиз нынешнего форума — «За мир», а главной темой стало партнёрство и взаимное уважение во имя всеобщего роста и процветания.

Также президент отметил, что лидеры России и африканских государств по итогам саммита утвердили совместный план действий форума партнерства Россия — Африка на 2027–2029 годы.