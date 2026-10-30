Журналисты назвали страны, которые США хотят видеть на переговорах по Украине

FT: США хотят видеть на переговорах по Украине Францию, Британию и ФРГ. Фото: Belkin Alexey/GLOBAL LOOR PRESS

Наиболее вероятными участниками переговоров по Украине от Европы США рассматривают Францию, Германию и Великобританию. Об этом со ссылкой на источники сообщает Financial Times.

Еще в сентябре, напоминают журналисты, спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер достигли договоренности с Киевом о представительстве за счет группы E3 Европы. Но вряд ли малые государства ЕС будут согласны с таким подходом.

С другой стороны, еврочиновники жалуются, что Москва вообще не считает нужным привлекать к переговорному процессу Европу. Так якобы Россия и США хотят «загнать Владимира Зеленского в угол».

Комментируя эту публикацию, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что никаких обсуждений по участию европейских переговорщиков в переговорах США, Украины и России не было.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия не отказывается от контактов с европейскими странами и сохраняет готовность к диалогу. Но уточнил, что предстоящие консультации планируется провести в трехстороннем формате с участием представителей России, США и Украины. Приглашать европейских политиков за стол переговоров пока не собираются.