Владимир Путин встретился с председателем Верховного совета Судана

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент России Владимир Путин в Кремле проводит серию двусторонних встреч с лидерами африканских стран. Первой стала беседа с председателем Суверенного Совета Республики Судан Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который принял участие в третьем саммите «Россия — Африка».

В графике главы государства также значатся встречи с руководством Ганы, Мали, Мавритании, Центрально-Африканской Республики, Демократической Республики Конго, Тоголезской Республики, Эритреи, Сомали и Союза Коморских Островов.

Третий саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия — Африка» прошли в Москве 28–29 октября.

Накануне на пресс-конференции по итогам пленарных заседаний саммита «Россия — Африка» президент России заявил, что российская сторона никогда не рассматривала страны Африки в качестве объектов для соперничества. Глава государства подчеркнул, что для России африканские страны всегда были только друзьями.