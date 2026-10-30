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НовостиВ мире30 октября 2026 14:05

«Пожалуйста, прекрати»: основатель Binance обратился к Маску после взлома на миллиарды долларов

Основатель Binance Чжао призвал Маска не троллить биржу после атаки хакеров
Анна АДАМАЙТЕС
Илон Маск

Илон Маск

Фото: REUTERS.

Основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао попросил Илона Маска прекратить насмешки над компанией после масштабной хакерской атаки. Обращение он опубликовал в социальной сети X, напомнив миллиардеру, что вложил $500 млн в покупку Twitter.

«Илон, я отношусь к тебе с большим уважением, но сейчас неудачное время для троллинга. Пожалуйста, прекрати», — написал Чжао. По его словам, стоимость принадлежащих ему акций компании SpaceX, полученных в результате вложений в сделку с Twitter, превысила $1 млрд.

Ранее KP.RU писал, что Илон Маск отреагировал на сообщения о масштабном взломе Binance фразой «Каждый день — нулевой день». Миллиардер использовал термин из кибербезопасности, обозначающий неизвестную разработчикам уязвимость, которой могут воспользоваться злоумышленники.

Binance пообещала полностью компенсировать потери пользователей после хакерской атаки. Для этого компания намерена использовать собственные средства и резервный фонд SAFU, а также сотрудничать с правоохранительными органами и специалистами по анализу блокчейна.