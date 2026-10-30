«Мафия из Шереметьево» получила сроки: некоторые из обманутых бойцов СВО не дожили до справедливости Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Химкинском городском суде вынесли приговор семерым участникам Лобненского преступного сообщества, которое годами бесчинствовало в Шереметьево. Как стало известно KP.RU, некоторые из пострадавших от действий ОПГ уже погибли.

Дмитрий Боглаев получил 18 лет строгого режима, Руслан Хусенов — 17. Пять женщин отделались сроками от 8 до 12 лет колонии общего режима. Прокурор просил для мужчин по 22 года, но суд смягчился.

По версии следствия, мафия орудовала с 2018 года. Сначала обложили данью таксистов, потом подключили «зазывал» и своих водителей. Иностранцам счёт выставляли в десятки тысяч рублей за поездку до Белорусского вокзала. После февраля 2022-го, когда туристов стало меньше, аферисты переключились на бойцов СВО — их вычисляли по камуфляжу. Дальше кражи, грабежи и «минералочка» на обочине.

Прокуратура Подмосковья подтвердила: 17 потерпевших, восемь из них — участники СВО. Суммарно у них похитили около 800 тысяч рублей.

"KP.RU стал известен такой печальный факт: несколько человек из пострадавших от мошенников участников СВО на данный момент уже погибли", - говорится в материале.

Теперь компенсации по делу будут получать родственники погибших.

Всего по делу проходят 38 фигурантов, ещё двое в розыске. Приговоры остальным ещё впереди: доходы «лобненских» оценивают в 3–5 миллионов рублей в неделю.