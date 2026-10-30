Новак: экспорт дизеля из РФ может сократиться из-за атак Украины по НПЗ Фото: Иван МАКЕЕВ.

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что запланированные объемы экспорта дизельного топлива из России могут сократиться. Причина — атаки украинских беспилотников на отечественные нефтеперерабатывающие заводы.

«Что касается дизеля, то, безусловно, атаки украинских БПЛА могут привести к уменьшению объемов поставок. Там незначительно, но все равно это меньше, чем было запланировано», — уточнил вице-премьер в беседе с журналистами.

При этом, по словам чиновника, внутреннему рынку топливный дефицит не грозит: все необходимые меры для увеличения добычи и переработки уже принимаются.

Новак подчеркнул, что сейчас ситуация выправляется. Российские НПЗ постепенно выходят из ремонта, а импорт топлива уже обеспечен. Власти держат руку на пульсе и делают все, чтобы бензин и дизель были в достатке для своих граждан.