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НовостиПолитика30 октября 2026 15:35

Вице-премьеры Новак и Патрушев получили новые полномочия в кабмине

Вице-премьер Новак будет курировать платформенное развитие экономики
Семен ЗИМИН
Вице-премьеры Новак и Патрушев получили новые полномочия в кабмине

Вице-премьеры Новак и Патрушев получили новые полномочия в кабмине

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Вице-премьер Александр Новак расширил зону ответственности: теперь он курирует платформенное развитие экономики, координацию госполитики по производительности труда, а также кредитную и денежную политику в своих сферах. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

В его ведение также перешли новые нацпроекты — «Эффективная и конкурентная экономика» и «Новые атомные и энергетические технологии». Кроме того, Новак продолжит координировать «Росатом», кроме вопросов, закреплённых за другими вице-премьерами.

У Дмитрия Патрушева список задач тоже пополнился: он будет руководить реализацией нацпроектов «Экологическое благополучие» и «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Это следует из нового распределения полномочий в кабмине.

При этом вице-премьер Марат Хуснуллин в обновленном кабмине тоже получил расширенный круг обязанностей. Теперь он будет отвечать за эффективное управление госсобственностью, особенно в новых регионах РФ.