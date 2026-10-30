Вице-премьеры Новак и Патрушев получили новые полномочия в кабмине Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Вице-премьер Александр Новак расширил зону ответственности: теперь он курирует платформенное развитие экономики, координацию госполитики по производительности труда, а также кредитную и денежную политику в своих сферах. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

В его ведение также перешли новые нацпроекты — «Эффективная и конкурентная экономика» и «Новые атомные и энергетические технологии». Кроме того, Новак продолжит координировать «Росатом», кроме вопросов, закреплённых за другими вице-премьерами.

У Дмитрия Патрушева список задач тоже пополнился: он будет руководить реализацией нацпроектов «Экологическое благополучие» и «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Это следует из нового распределения полномочий в кабмине.

При этом вице-премьер Марат Хуснуллин в обновленном кабмине тоже получил расширенный круг обязанностей. Теперь он будет отвечать за эффективное управление госсобственностью, особенно в новых регионах РФ.