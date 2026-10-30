Науседа: Литва не получала от США совета по смягчению тона в адрес России Фото: REUTERS.

Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Миндаугас Синкявичюс опровергли информацию о том, что США просили Вильнюс смягчить антироссийскую риторику. Как сообщила пресс-служба главы государства, ни президенту, ни его советникам от союзников не поступало никаких призывов и просьб.

Сам Синкявичюс уточнил, что никто его ни о чём не просил — ни устно, ни письменно, а позиция по восточным соседям остаётся неизменной. Ранее об отсутствии каких-либо обращений американской администрации на этот счёт заявил и министр обороны Робертас Каунас.

А вот агентство Reuters сообщало другое. По его данным, чиновники Пентагона в последние недели прямо указали некоторым странам НАТО, и в первую очередь государствам Балтии, что их конфронтационные заявления о якобы исходящей от РФ угрозе вредят безопасности в Европе. На двусторонних встречах с представителями Эстонии, Латвии и Литвы американцы якобы говорили о необходимости смягчить тон.

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