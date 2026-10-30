Захарова угомонила Сикорского после слов о Лаврове на G20: «Это говорит министр, занимающий чужое кресло»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила главе польского внешнеполитического ведомства Радославу Сикорскому, который назвал «неловким моментом» участие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в министерской встрече G20 в Атланте.
«И это говорит глава МИД страны, не входящей в "двадцатку" и занимающей на этой встрече чужое кресло — место ЮАР. Более неловкого момента в истории даже Сикорского сложно припомнить», — указала дипломат в Telegram-канале.
Министерская встреча G20 проходит в Атланте 30–31 октября. Она станет ключевым событием перед саммитом лидеров «двадцатки» в Майами 14–15 декабря.
Ранее стало известно, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл на площадку проведения встречи глав внешнеполитических ведомств стран «Группы двадцати» в Атланте.
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