В Симферополе врачи приступили к осмотру эвакуированных из Алешек людей Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Врачи приступили к осмотру эвакуированных из Алешек Херсонской области людей, составленных в пункт временного размещения в Симферополе. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что доставленные в город жители Алешек сейчас проходят диагностику, в том числе с применением мобильного флюорографа. Для каждого пациента заводится медицинская карта.

Напомним, что в Алешках Херсонской области завершилась гуманитарная миссия. Для всех желающих жителей города была организована добровольная эвакуация. Жителям Алешек, которые решили остаться, также были доставлены медикаменты, продукты питания, средства личной гигиены и другие необходимые вещи.

Как заявила уполномоченный по права человека в России Яна Лантратова, из Алешек также была эвакуирована семья с семью детьми. По словам омбудсмена, изначально родители категорически не хотели уезжать, и уговорить их было почти невозможно.