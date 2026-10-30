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НовостиПолитика30 октября 2026 19:29

В Симферополе врачи приступили к осмотру эвакуированных из Алешек людей

Доставленные в рамках гуманитарной миссии в Симферополь жители Алешек проходят диагностику
Мария МАМАЕВА
В Симферополе врачи приступили к осмотру эвакуированных из Алешек людей

В Симферополе врачи приступили к осмотру эвакуированных из Алешек людей

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Врачи приступили к осмотру эвакуированных из Алешек Херсонской области людей, составленных в пункт временного размещения в Симферополе. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что доставленные в город жители Алешек сейчас проходят диагностику, в том числе с применением мобильного флюорографа. Для каждого пациента заводится медицинская карта.

Напомним, что в Алешках Херсонской области завершилась гуманитарная миссия. Для всех желающих жителей города была организована добровольная эвакуация. Жителям Алешек, которые решили остаться, также были доставлены медикаменты, продукты питания, средства личной гигиены и другие необходимые вещи.

Как заявила уполномоченный по права человека в России Яна Лантратова, из Алешек также была эвакуирована семья с семью детьми. По словам омбудсмена, изначально родители категорически не хотели уезжать, и уговорить их было почти невозможно.