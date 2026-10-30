"Тяжело было, ели траву": мать семерых детей из Алешек рассказала, как семья жила в блокаде

Яна Лантратова и дети из многодетной семьи из Алешек. Фото: канал омбудсмена в "Макс"

Из Алешек Херсонской области 30 октября удалось эвакуировать людей, нуждающихся в помощи. Для жителей подготовили более 20 автобусов, машины скорой помощи и спецтранспорт. Среди вывезенных из Алешек оказалась семья с семью детьми. Мать семейства Людмила рассказала, что им приходилось есть траву во время блокады города ВСУ. Такими подробностями женщина поделилась с военкором KP.RU Дмитрием Стешиным.

"Тяжело было, ели и траву. И дети, и взрослые. Портулак - в салат добавляли, в суп", - сообщила Людмила.

Дмитрий Стешин рассказал про эвакуацию мирных жителей из Алешек

По ее словам, летом большая семья питалась тем, что выросло на огороде. Затем, с приближением холодов, ситуация осложнилась.

"Школа в Алешках закрылась в 2023 году. Выезжать будем в Скадовск", - известила Людмила.

Омбудсмен Яна Лантратова, которая принимала активное участие в эвакуации жителей, отметила, что очень переживала за семью. У женщины, помимо семи детей, есть животные. Все это время жильцы с питомцами находились в заблокированных Алешках.

"Мы волновались за их жизнь, за здоровье. Вот приняли решение выехать. Выехать в безопасное место. На данный момент пока что в Скадовск. Мы с детками подружились, уже договорились встретиться в ближайшее время. Поэтому очень радостный момент", - рассказала Яна Лантратова в своем канале в "Макс".

При разминировании дороги к Алешкам погибли сапер и военный ВС РФ. Уполномоченный по правам человека выразила соболезнования родным Героев, помогавших в трудной операции.

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