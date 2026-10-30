Посол Польши в КНР уходит с поста на фоне ЧП на родине: Сикорский назвал решение непрофессиональным

Польский посол в КНР Кумоч подал в отставку на фоне ситуации в Польше. Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Дипломат Якуб Кумоч покидает пост посла Польши в Китае. Решение обосновано чрезвычайным происшествием в республике. О своем шаге Якуб Кумоч оповестил в соцсети Х.

"В связи с происходящими в нашей стране событиями, я пришел к выводу, что дальнейшее исполнение моих обязанностей посла Польши стало невозможным", - написал дипломат.

На это заявление отреагировал министр иностранных дел страны Радостав Сикорский. Он счел решение посла непрофессиональным. Глава МИД Польши подчеркнул, что с этого дня Якуб Кумоч "больше не представляет Республику".

Премьер страны Дональд Туск оперативно направил сотрудников силовых структур для захвата Конституционного трибунала страны. Сообщается о попытке госпереворота в республике.

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