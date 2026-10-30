Главный оппозиционер Качиньский заявил о постепенном госперевороте в Польше: что происходит сейчас

Глава оппозиции Качиньский сообщил о новой фазе госпереворота в Польше Фото: REUTERS.

Варшава столкнулась с последовательной попыткой государственного переворота. К Конституционному суду Польши прямо сейчас стягивают полицию для противодействия протестующим. Глава местной оппозиции Ярослав Качиньский в соцсети Х назвал текущие события новой фазой госпереворота.

Политик заявил, что процесс смены власти будет постепенным. Он выразил уверенность, что Варшава переживает исторический момент.

На этом фоне высказался член Государственного трибунала Яцек Майхровский. В той же соцсети он призвал "неравнодушных граждан" срочно прибыть к зданию суда и встать на его защиту.

Силовики в связи с эскалацией обстановки задерживают протестующих у здания Конституционного суда. Арестовано минимум три человека.

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