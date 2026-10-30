В МИД России раскритиковали решение США допустить Польшу к встрече G20

Лавров заявил о нарушении принципов дипломатии из-за участия Польши в G20 Фото: Celestino Arce/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что решение США пригласить Польшу к участию во встрече G20 в обход установленного порядка противоречит дипломатическим нормам.

"Американцы просто пригласили польского министра, он приехал и сел на кресло, которое ему они поставили. Конечно, это нарушает принципы дипломатии", - сказал он на пресс-конференции в Атланте.

Лавров добавил, что подобные решения противоречат принципам многосторонней дипломатии, поскольку работа G20 строится на основе консенсуса. Польша официально не входит в состав форума.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал присутствие Лаврова на встрече глав внешнеполитических ведомств стран G20 в Атланте "неловким моментом".

Как писал KP.RU, официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Сикорскому о его высказывании на фоне вечернего обострения ситуации в Польше.

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