"В Алешках не было гробов, чтобы хоронить погибших": Как жил город под блокадой ВСУ

Военкор Стешин: В Алешках не было гробов, чтобы хоронить погибших Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

В городе Алешки при режиме тишины завершилась гуманитарная операция. Местных жителей после нескольких месяцев блокады, к счастью, удалось перевезти в безопасные места. Военкор KP.RU Дмитрий Стешин рассказал, что в городе даже не было гробов, чтобы хоронить погибших. Гуманитарная миссия привезла их, чтобы жители смогли достойно попрощаться с родными.

Люди в Алешках были вынуждены ежедневно укрываться от дронов-камикадзе ВСУ. Украинские боевики охотились на транспорт и мирных жителей. Люди чудом спасались от регулярных налетов БПЛА. Однако не всем это удавалось.

Дмитрий Стешин рассказал про эвакуацию мирных жителей из Алешек

"Вдумайтесь: в городе не было гробов, чтобы хоронить погибших. Только сейчас три десятка гробов привезла наша гуманитарная миссия. Мы вообще много чего привезли. Главный груз, конечно, продукты", - известил Дмитрий Стешин.

Жителей Алешек вывезли в Симферополь. Врачи уже приступили к осмотру раненых. Сейчас люди проходят углубленную диагностику.

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