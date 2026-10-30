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НовостиПолитика30 октября 2026 23:12

"Отдал жизнь за нас": Российский боец погиб, разминируя дорогу смерти на Алешки

Военкор Стешин: боец РФ отдал жизнь, чтобы гуманитарная помощь прибыла в Алешки
Авторы (2):
Дмитрий СТЕШИН
Алина КОЧНЕВА
Товарищи поставили памятник на месте гибели бойца

Товарищи поставили памятник на месте гибели бойца

Фото: Дмитрий СТЕШИН.

Российские саперы с наступлением режима тишины на херсонском направлении занялись расчисткой "дороги смерти" на пути к Алешкам. Это участок в несколько километров на въезде в город. В ходе миссии погиб российский боец. Он отдал свою жизнь, чтобы гуманитарная помощь смогла добраться до жителей Алешек. Об этом рассказал участвовавший в эвакуации военкор KP.RU Дмитрий Стешин.

Он побеседовал с сапером с позывным "Физкультурник", который помогал в разминировании тяжелого участка. Военный поделился трагичной историей. Погибший боец ВС РФ был его другом.

"Он жизнь отдал, чтобы ваша колонна проехала! Опытный парень, был весь в саперной защите… сработала бесконтактная мина. Сейчас же противник на все самодельные взрывные устройства ставит датчики", - оповестил сапер.

Гибель двух человек во время разминирования дороги вызвала сожаление в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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