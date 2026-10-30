Аналитик Биб: Украину спасет только срочное подписание мира с Россией Фото: REUTERS.

Украине необходимо как можно скорее заключить мирное соглашение с Россией, чтобы избежать дальнейшего разрушения страны. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Джордж Биб.

"Если в самое ближайшее время мы не добьемся реального прогресса в поиске способа установления мира на Украине, страна окажется зимой в тяжелейшей ситуации", - сказал он на YouTube-канале.

Биб отметил, что ВСУ находятся в сложном положении и не могут эффективно противостоять российской армии. Он указал на нехватку у Киева средств противовоздушной обороны, необходимых для защиты.

Ранее KP.RU сообщал, что вооруженные силы Украины сталкиваются с серьезным дефицитом личного состава, который со временем может усугубиться. Профессор Джон Миршаймер добавил, что недостаток людей вынуждает Киев все активнее использовать дроны.