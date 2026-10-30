Лавров объяснил срыв договоренностей в Анкоридже действиями Европы Фото: REUTERS.

Глава МИД России Сергей Лавров объяснил невыполнение договоренностей, достигнутых на саммите на Аляске, действиями европейских стран. Об этом он заявил на пресс-конференции в Атланте.

"Мы думали, что мы договорились в Анкоридже в августе 2025 года. К сожалению, это не так. И это действительно что-то, что мы упустили, к сожалению. Причина в возмутительной деятельности европейцев", - сказал дипломат.

Лавров отметил, что ЕС убедили президента Дональда Трампа отказаться от продвижения собственной инициативы. По его словам, США не удалось добиться полного принятия своих предложений ни со стороны России, ни со стороны Украины.

Ранее KP.RU сообщал, что руководство Евросоюза и НАТО своими действиями препятствует мирному урегулированию на Украине. Дипломат Владислав Масленников добавил, что европейцы пытаются сорвать переговорные усилия США.