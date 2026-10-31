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НовостиВ мире31 октября 2026 0:26

"Не нам судить": США обеспокоены будущим Польши из-за протестов у Конституционного суда

Посол США Роуз назвал беспрецедентной ситуацию вокруг КС в Польше
Мария ПАНЮТИНА
Протест перед зданием Конституционного трибунала Польши

Протест перед зданием Конституционного трибунала Польши

Фото: REUTERS.

Ситуация вокруг Конституционного трибунала в Варшаве вызывает у США опасения относительно демократического будущего Польши. Об этом заявил американский посол Том Роуз.

"Америка находится на стороне Польши. Не нам судить или вмешиваться в ее внутренние дела. Наша обеспокоенность касается стабильности, безопасности и демократического будущего страны", - написал он в социальной сети X.

Роуз назвал противостояние вокруг суда "крайне серьезным и беспрецедентным". По его оценке, конфликт затрагивает вопросы использования правительством государственных полномочий, а также независимости и авторитета конституционного института.

Ранее депутат ЕП от Польши Ева Зайончковская-Герник выступила за отстранение Дональда Туска от должности премьер-министра. Она также считает, что объявившая себя главой Конституционного трибунала Анна Корвин-Петровская действовала по указанию парламента.

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