В Европарламенте потребовали приостановить полномочия премьер-министра Польши Туска

Премьер-министр Польши Дональд Туск Фото: REUTERS.

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник выступила за отстранение Дональда Туска от должности премьер-министра страны. Об этом она заявила в социальной сети X.

"Я постановляю немедленно приостановить исполнение обязанностей премьер-министра Туска, включая осуществление надзора за всеми силовыми структурами и специальными службами", - написала политик.

Зайончковская-Герник надеется, что ее обращение в ЕП получит такую же серьезную оценку, как и документ, на основании которого Анна Корвин-Петровская объявила себя главой Конституционного трибунала. Депутат считает, что она действовала по указанию Туска.

Ранее бывший президент Польши Анджей Дуда назвал действия правящей партии "Гражданская платформа" и Туска в отношении Конституционного трибунала манипуляцией. Он обвинил часть парламента в намеренном затягивании процедуры назначения новых судей.

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